МВД КР: Нарушения порядка на митингах будут жестко пресекаться

Нарушения порядка на митингах будут жестко пресекаться, сообщает пресс-служба МВД КР.

«Любые попытки дестабилизировать обстановку в Кыргызстане будут пресекаться в рамках закона жесткими мерами, а виновные будут привлечены к ответственности, министерство внутренних дел не позволит раскачать или дестабилизировать ситуацию», - говорится в сообщении.

В МВД отметили, что с их стороны принимаются необходимые меры по обеспечению общественного порядка и безопасности. По данным ведомства, создан оперативный штаб, составлен план мероприятий. Осуществляется комплекс предусмотренных законом оперативно-профилактических мер в местах массового скопления населения, а также в среде организованной преступности, направленный на сохранение общественно-политической стабильности в стране.

МВД призывает всех физических и юридических лиц к соблюдению законности при проведении митингов. «Мы считаем, что любые акции надо проводить в рамках закона, нельзя злоупотреблять свободами, предоставляемыми демократией. Противоправные деяния наносят большой вред не только государству и обществу, но и создают угрозу безопасности других граждан республики. Неким заинтересованным лицам, пытающимся раздуть конфликт и извлечь для себя пользу, выгодно дестабилизировать обстановку. За содеянное придется ответить перед законом», - отметили в пресс-службе.

Органы внутренних дел намерены жестко пресекать любые противозаконные действия. МВД не участвует в политических вопросах, одинаково относится ко всем, но в случае обнаружения на митинге нарушений правопорядка, все факты фиксируются и будут приниматься жесткие меры к нарушителям закона.

Министерство внутренних дел Кыргызской Республики напоминает, что за распространение провокационных и других материалов подобного характера с целью дестабилизации ситуации, предусмотрена уголовная ответственность в рамках действующего законодательства.

Источник: Кабар