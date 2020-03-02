В Кыргызстане за минувшие сутки в двух областях произошли землетрясения магнитудой 3 и 3,5 балла

В двух областях Кыргызстана зарегистрировано землетрясение силой в эпицентре 3 и 3,5 балла.
В двух областях Кыргызстана зарегистрировано землетрясение силой в эпицентре 3 и 3,5 балла. Как сообщает Институт сейсмологии НАН КР, 1 марта в 07:48 на территории Ошской области произошло землетрясение силой 3 балла. Толчки ощущались в селах Кашкар-Кыштак, Отуз-Адыр, Мады, Кызыл-Ордо Кара-Сууйского района – 2,5 балла.
Также на территории Джалал-Абадской области 1 марта в 15:18 произошло землетрясение силой 3,5 балла. Толчки ощущались в селах Сузакского района Каду, Жазы-Кечүү, Ак-Булак - 2,5-3 балла, также в селах Косо-Терек, Орток, Кара-Алма, Сай - 2-2,5 балла.
По предварительным данным, жертв и разрушений не зафиксировано.
Источник: Кабар
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