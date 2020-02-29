Кто такой Алишер Усманов? Миллиардер, сделавший состояние на целлофановых пакетах

Шесть лет тюрьмы для сына прокурора Ташкента

Алишер Усманов родился 9 сентября 1953 года в городе Чуст Наманганской области Узбекистана. По национальности узбек, старший из 4-х детей. Находился под большим влиянием фильма «Три мушкетера», участвовал в соревнованиях по фехтованию (шпага), достиг звания «Мастера спорта» и был членом сборной команды СССР.

Он закончил в Москве Государственный институт Международных отношений в 1976 году и начал свой трудовой путь с должности научного сотрудника Узбекской Академии наук.

В 1980 году Усманов вместе с другом-опером спецподразделения КГБ Насымовым и сыном заместителя Председателя КГБ был обвинен в вымогательстве крупной суммы денег и Туркестанским военным трибуналом был осужден на 8 лет лишения свободы.

В результате имущество Усманова было конфисковано и его посадили в тюрьму усиленного режима. Его отца Бурхана мырзу - прокурора города Ташкента из-за незаконных действий сына сняли с должности. Алишер мырза в 1986 году покаялся в своем преступлении, показал образцовое поведение в тюрьме и был за это досрочно освобожден. Позже Алишер не признал свою вину и объявил себя жертвой политических репрессий. СССР развалился, Узбекистан получил независимость, Алишер перешел к предпринимательской деятельности и его дела стали процветать. Возможно, силой денег, а может быть, из-за личного знакомства с И.Каримовым, но в 2000 году, по прошествии 14 лет Верховный суд Узбекистана полностью оправдал А.Усманова и вынес решение: «Прежнее преступление было специально организовано со стороны властей».

Обзавелся друзьями и стал «танком»

Освободившийся из тюрьмы Усманов начал зарабатывать деньги организацией охоты для богатых туристов в горах Памира. А позднее через своих институтских друзей прибыл в Россию и взял ее гражданство.

Судя по информации, всестороннюю поддержку ему оказал одногруппник Сергей Ястржембский. В то время Ястржембский был российским журналистом, а затем превратился в очень влиятельную фигуру, работая директором информационного Департамента Министерства Иностранных дел, пресс-секретарем главы государства Бориса Ельцина, заместителем руководителя Президентской администрации, помощником вице премьер-министра и Президента Владимира Путина.

Алишер мырза, получив гражданство России, сразу занялся сбором на улицах, мусорках огромного количества полиэтиленовых пакетов, их переработкой и изготовлением пластмассовых изделий. Помимо этого он занялся перевозкой табачного сырья из Узбекистана в Россию. В 1993 году он выставил свою кандидатуру на депутатство в Российскую Думу, однако не смог преодолеть даже 5% барьер.

Он стал создавать различные банки, управлять ими, основал очень доходную металлургическую компанию и стал владельцем акций, приносящих миллионы денег. В 1998 году звезда усмановского бизнеса ярко взошла. Именно тогда он был назначен первым заместителем Генерального директора «Газпроминвестхолдинга», а в 2000 году и сам стал Генеральным директором. С тех пор он руководит данным предприятием и можно сказать, что разбогател во время управления им.

Алишер ака владеет газетой «Коммерсантъ» и «MAIL.RU».

В августе 2006 года Усманов за 200 млн. долларов покупает у Б.Березовского 100% акций самого влиятельного печатного дома «Коммерсантъ». Сюда входит не только газета «Коммерсантъ», но и расположенные в Москве и Санкт-Петербурге здания на площади 7,5 тыс.гектаров (Возможно, эта сумма вдвое больше, поскольку в мировой практике истинная цена точно не указывается в связи с отчислением налогов в гос.казну).

Мы-то думали, почему «Коммерсантъ» российской общественности показывает Кыргызстан чудищем и грешили на российскую власть. Оказывается, «собака зарыта» не там, что сейчас и выяснилось. Как же газете освещать межнациональные столкновения на Юге, не очерняя кыргызов, будто мстя им, если ее хозяин сам узбек, разве она напишет правду о кыргызах?

Известно также, что он 30 августа 2007 года купил Лондонский футбольный клуб «Арсенал» за 150 млн. долларов. Также выяснилось, что в 2008 году Алишер мырза выкупил 35% акций за 5млрд. долларов оператора сотовой связи «МегаФон», имеющей в России 50млн. абонентов. Неизвестно, за какую сумму, но он в 2010 году приобрел самый популярный в СНГ интернет-портал «MAIL.RU».

Богатство не оставит в России?

Усманов женился в 1992 году на Ирине Винер (главный тренер сборной России по художественной гимнастике) и по сегодняшний день живет с ней. Он почему-то не хочет говорить о наличии в Узбекистане его первой супруги, то есть «байбиче» и о совместных детях с ней, он их держит в тени. Некоторые говорят, что дети от первой жены не являются детьми Усманова, поэтому он молчит о них. Говорят, что одним из потенциальных наследников Алишера мырзы является его племянник Бабур 1983 года рождения, сын его младшего брата.

Журналисты говорят, что Усманов хорошо относится к сыну его нынешней жены И.Винер от прежнего брака-Антону. Сомнительно, что он оставит Антону свое богатство и сделает его наследником, несмотря на свою помощь в бизнесе. Сейчас, по мнению аналитиков, богатство Усманова достигает 20 млрд. долларов. Можно не сомневаться, что он входит в десятку самых богатых людей России.

Нынешний премьер-министр (Узбекистана) Шавкат Мирзиёев желая, чтобы Алишер мырза не оставил свое состояние в России, а привез в Узбекистан, и с целью его эффективного использования дабы оно не попало в руки разных сил, выдал замуж свою внучку за Бабура, и с помпой провел их свадьбу в 2009 году. Невольно приходят мысли, что вследствие подобных cтратегических шагов «после И.Каримова власть в Узбекистане перейдет в руки Ш.Мирзиёева».

Замечаешь, откуда дует ветер, читатель?

Хорошие отношения Путина с Усмановым

Огромную помощь узбеку Алишеру ака достичь огромных высот в бизнесе оказали его качества стратегического планирования, прозорливости, нахождения нужных людей во власти для претворения в жизнь своих планов и умение найти к ним подходы.

Например, после женитьбы на Ирине Винер он смог познакомиться со многими людьми на высшей властной ступени. Так, Алишер мырза "чокается стаканами" с нынешним президентом России Д.Медведевым (в газете написано В.Медведев-прим.gezitter.org), говорит тосты, а о его теплых отношениях с В.Путиным известно всем.

Ведь жена Усманова не только главный тренер российской сборной по художественной гимнастике, она еще и Президент соответствующей спортивной федерации. Отметим, что госпожа Ирина была личным тренером нынешнего депутата Гос.Думы, многократной олимпийской чемпионки Алины Кабаевой. Сама же Кабаева в 2009 году родила В.Путину сына, о чем писали некоторые СМИ. Но, самое интересное, В.Путин до настоящего времени не отрицает эту информацию.

Если верить некоторым данным, до сего дня А.Усманов финансирует все расходы Кабаевой. Как же В.Путину не поддерживать Усманова, который оказывает финансовую помощь женщине, родившей ему сына?

Мы не ошибемся, если скажем, что МВД Кыргызстана очень хорошо поступило, открестившись: «На А.Усманова розыск не объявлялся».

Конечно, пока…

Источник: газета "АЛИБИ" №13 от 01.03.2011/ стр.7