Аскар Салымбеков: «Ученые, где вы?!»

В своем слове Салымбеков сказал: «Правительству надо сделать упор на этой горной теме.

Два дня назад на научной конференции «Центральная Азия – регион без военных действий» общественный деятель Аскар Салымбеков говоря, что в горнодобывающей отрасли непонимание происходит из-за безграмотности, отметил потребность горно-экологической сферы в новом импульсе.

В своем слове Салымбеков сказал: «Правительству надо сделать упор на этой горной теме. В Кыргызстане споры происходят вокруг событий именно в горной отрасли. Например, Кызыл-Омпол, Солтон-Сары, Ат-Башы, Джеруй и другое. Экологически неграмотные люди поучают, как нам надо вести эту работу. По данному поводу наши ученые все еще не высказали свою мысль, где вы? Нам следует вместе с правительством составить качественную концепцию, а ее надо донести до народа образованным людям. Вот, один сидящий в Чым-Коргоне блогер будоражит весь народ».

Источник: газета «De факто» №8 от 28.02.2020/стр.4