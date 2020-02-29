Уроки истории. О том, как надо выбирать политиков

Уинстон Черчилль был гением риторики и считал искусство красноречия своим самым главным оружием.

Уинстон Черчилль был гением риторики и считал искусство красноречия своим самым главным оружием. Своими блестящими речами он сплотил народ и поддержал дух Великобритании во время Второй мировой войны. Всего за более чем шестидесятилетнюю парламентскую карьеру его речи составили восемь толстых томов и насчитывают приблизительно четыре миллиона слов, то есть в среднем Черчилль произносил по одной речи в неделю.

Это при том, что все свои речи Черчилль писал сам. Он тщательно продумывал текст каждого своего выступления и часами репетировал перед зеркалом, запоминая каждое слово. Над куском речи в одну минуту, по его словам, он работал порой по часу.

Значение речей в публичной политике очень велико. Оратор своими речами может мобилизовать общество и повести их за собой. В английском парламенте, который называют «клубом джентльменов», было множество искусных и блестящих ораторов, которые влияли на людей и политику. Почти каждый депутат по своим деловым качествам и высокому интеллектуальному уровню мог возглавить правительство. Эти высокие качества, мужество, смелость, личные знания и интеллект, морально-нравственные устои, а не деньги были мерилом их оценки избирателями. Поэтому Англия быстро прорвалась в число самых развитых стран мира и стала повелительницей морей.

Кыргызские граждане очень разочарованы выборной системой страны, которая не воспроизводит сильных и ответственных политиков, которые могли бы успешно решать проблемы народа, государства. Но для того чтобы этот механизм заработал, надо чтобы избиратели перестали выбирать «своих», а выбирали лучших. Когда сын Черчилля Рандольф попытался баллотироваться в парламент по избирательному округу отца, мудрые англичане не избрали его депутатом, говоря, «ты Черчилль, но ты не Уинстон». Им был нужен Уинстон Черчилль, а не его бледная тень. Нашим избирателям уже давно пора научиться выбирать сильных и лучших, иначе нам никогда не стать благополучным и развитым государством. Это очень важный урок истории в преддверии новых выборов, когда все озабочены поиском денег, а не лучших политиков, которые помогут построить успешное государство и общество. Если надоело жить в бедности, только не продавайте свое будущее и будущее своих детей.

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Источник: elgezit.kg