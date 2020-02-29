Из-за коронавируса с 1 марта ограничен въезд в Кыргызстан гражданам Китая, Ирана, Японии, Южной Кореи и Италии

Кыргызстан вводит временные ограничения на въезд в страну граждан ряда стран на фоне угрозы распространения коронавирусной инфекции.

Об этом заявлено на заседании Республиканского штаба по предупреждению проникновения на территорию страны и недопущению дальнейшего распространения коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба кабмина.

Данная мера рекомендована Республиканскому штабу Министерством здравоохранения КР с учетом текущей эпидемиологической ситуации в мире.

Ограничения на въезд для граждан Китайской Народной Республики, Ирана, Японии, Южной Кореи и Италии (список будет дополняться с учетом эпидемиологической ситуации в мире) начнут действовать с 1 марта 2020 года.

Данные ограничения коснутся всех граждан указанных стран, приезжающих в Кыргызстан в целях работы, туризма и личным вопросам, за исключением лиц, имеющих дипломатические паспорта.

Как отмечается, запрет на въезд для иностранных граждан вводится в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки и продолжающимся прибытием на территорию Кыргызстана граждан из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией. Также с 1 марта будет приостановлено оформление приглашений в КР для граждан указанных государств.

Вице-премьер-министр Алтынай Омурбекова отметила, что эта вынужденная временная мера в связи с тем, что ситуация в мире стремительно меняется. «Это решение объясняется целями обеспечения безопасности и защиты здоровья населения республики и недопущения распространения коронавирусной инфекции», – сказала она.

Она пояснила, что в мире более 50 стран, где выявили случаи заболевания коронавирусом, но в указанных пяти странах таких случаев более 100-1000. Также граждане тех стран, где выявили менее 10 случаев заболевания коронавирусом, при пересечении государственной границы КР будут находиться в обсервации в течение трех дней.

«Все граждане Кыргызстана, временно проживающие или пребывающие в странах с неблагополучной эпидемиологической ситуацией, после приезда на родину в обязательном порядке будут проходить обследование и 14-дневный карантин и только после этого пропускаться на территорию страны», – напомнила вице-премьер-министр.

Министр здравоохранения Космосбек Чолпонбаев сообщил, что на 28 февраля в республике подтвержденных случаев коронавируса нет. Все контрольно-пропускные пункты на государственной границе Кыргызстана продолжают работать в усиленном режиме. Кыргызстан получает от российских партнеров очередную партию экспресс-тестов.

Глава МЗ КР также напомнил, что госорганы постоянно проводят мониторинг, следят за ситуацией в мире и поддерживают связь со Всемирной организацией здравоохранения.

Участников заседания проинформировали о задержании крупной партии (1 миллиона) медицинских масок, которые контрабандным путем пытались вывести за пределы страны.

По итогам заседания профильным государственным структурам дан ряд поручений. Министерству образования и науки поручено продолжать информационно-разъяснительную работу во вех образовательных учреждениях республики о коронавирусе, правилах личной гигиены по профилактике гриппа и ОРВИ, в том числе коронавируса.

Кроме того, всем гражданам рекомендуется по мере возможности избегать места массового скопления людей, ограничить проведение мероприятий с участием большого количества людей.

Источник: elgezit.kg