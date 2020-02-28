Сначала «РеАкция», затем «РЕформа», а теперь в конце «РЕгресс»?

Внешние силы перед Новым годом подгоняли питающихся из кормушки Запада молодых людей и представителей неправительственных организаций (НПО) на митинг с требованием «РЕации».

Теперь они придумали новый тренд, под предлогом требования реформы снова начали свои подстрекательские мероприятия.

Похоже, прибыл поток «зеленых» с Запада, снимают специальные ролики, начали распространять на сайтах, соцстраницах. Глубинный смысл тот же. Почувствовавшие, что к вышедшим с трендом «РеАкция» «кричащим лозунгам» народ не очень восприимчив, и не смогли получить поддержку народа, нынче эти типы изобрели другой лозунг «РЕформа». Очевидно, у них есть надежда, что стоит назвать «Реформой», так весь народ обеими руками выйдет поддерживать, «благодаря чему мы сможем провести митинги, оправдаем данные Западом деньги».

В любом случае понятно без слов, что в глубине имеются грязные намерения внести раскол в государство посредством проведения митингов-пикетов на поступившие с Запада средства.

Чем вот так постоянно выходить и что-то требовать, лучше бы выступили с отличным предложением, замечательной идеей, тогда получили бы поддержку. Но им и в голову не придет таким способом оказать помощь государству и власти. Ведь легко выступать, критиковать, кричать, требовать. Однако на самом деле не каждому по силам работать над реализацией тех требований, помогать стране.

Будто мало того, что те выступающие с «РЕ» сами оказались в «регрессе», так еще собираются и государство столкнуть в пропасть. Дело в том, что при продолжении провокационных дел нас ждет не прогресс, а откат назад, говоря иначе, нас ждет только «Регресс».

Источник: газета «De факто» №8 от 28.02.2020/стр.3