Коронавирус пошел на спад

В Кыргызском национальном университете прошел второй круглый стол по теме «Новая информация о коронавирусе и мерах Китая по борьбе с ним», организаторами которого выступили ОФ «Общество дружбы «Кыргызстан-Китай» и КНУ.

В нем приняли участие Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в КР Ду Дэвэнь, депутат Жогорку Кенеша Адыл Жунус уулу, почетный президент ассоциации «Дордой» Аскар Салымбеков, представители института Конфуция при КНР, кыргызско-китайского факультета, политические и общественные деятели и другие.

По официальным данным, на 25 февраля 2020 года было зарегистрировано 77 тысяч 658 подтвержденных случаев заражения коронавирусом, из которых 508 — новые случаи, 27 тысяч 323 — количество выздоровевших и 2 тысячи 663 — количество погибших.

По словам Ду Дэвэнь, с 13 февраля ежедневное число новых подтвержденных случаев заболевания уменьшается. Если 12 февраля было зафиксировано 15 тысяч 152 факта заражения, то на 25 февраля только 508. По ее данным, число новых подтвержденных случаев еще сохраняется в трехзначных цифрах только в провинции Хубэй. В последнее время в таких провинциях Китая, как Цинхай, Шаньси, Ганьсу нет новых случаев заболевания. А 24 февраля в 30 провинциях, за исключением провинции Хубэй, зарегистрированы лишь 9 человек с подтвержденным заражением. Начиная с 18 февраля, ежедневное количество выздоровевших пациентов уже превышает количество новых подтвержденных случаев заражения. Эти данные показывают, что ситуация с эпидемией коронавируса нового типа меняется в лучшую сторону и эпидемиологическая ситуация в Китае находится под контролем.

«После вспышки эпидемии под руководством ЦК КПК, председателя КНР Си Цзиньпина правительство сконцентрировало все национальные ресурсы, приняло всеобъемлющие и строгие меры по профилактике и контролю заболеваемости. Десятки тысяч медицинских экспертов направились в город Ухань. Правительство в короткие сроки построило в провинции медицинские комплексы «Хошэньшань» и «Лейшеншан». Медицинское снаряжение и грузы с товарами широкого потребления поступают в город Ухань самолетами, поездами и грузовыми автомобилями. Высокая способность к мобилизации китайского правительства создает высокий уровень обеспечения всем необходимым в борьбе с эпидемией», — пояснила посол Ду Дэвэнь.

Госпожа Ду Дэвэнь также упомянула и про неоценимый труд врачей в это непростое время. Она подчеркнула, что медицинские работники проявляют небывалый дух и самоотверженность, круглосуточно спасая жизни людей, невзирая на угрозу своей жизни. Мужеством и профессионализмом медики вселяют в людей уверенность, что вирус победим.

Китайский дипломат считает борьбу с эпидемией тотальной войной, которая затронула весь народ. «Сплотить почти 1,4 миллиарда людей в борьбе с коронавирусом — это беспрецедентное и невообразимое явление для многих стран. Китайский народ сплоченно борется с эпидемией. Можно сказать, что каждый китаец приложил усилия и внес свою лепту в борьбу с коронавирусом. Вирус не имеет государственных границ. Китай с самого начала придерживается открытой и прозрачной позиции и своевременно информирует мировое сообщество о ситуации с эпидемией. Ответственное отношение и решительные меры Китая завоевывают высокую оценку ВОЗ, которая в свою очередь выражает уверенность в том, что Китай победит коронавирус», — сказала она.

По данным госпожи Ду Дэвэнь, руководители более 160 государств и международных организаций направили КНР телеграммы с соболезнованиями в знак поддержки и оказали гуманитарную помощь.

«Президент КР Сооронбай Жээнбеков направил председателю КНР Си Цзиньпину послание с соболезнованием. На прошлой неделе китайской стороне был передан гуманитарный груз от кыргызской стороны с антисептическими и дезинфицирующими средствами, медицинскими масками. Меня особенно тронула реакция простых кыргызстанцев. Один пенсионер из Бишкека направил в фонд Красного Креста Китая свою месячную пенсию в размере 200 долларов США. Знаменитый поэт Кыргызстана господин Пазылов специально посвятил свою поэзию городу Ухань. Более 300 преподавателей и студентов кыргызско-китайского факультета КНУ подписали коллективное письмо со словами поддержки китайскому народу. На сегодня более 10 вузов и общеобразовательных школ Кыргызстана выразили поддержку китайскому народу на конференциях, в публикациях, видеосюжетах, во время флешмобов. Как говорится, друзья познаются в беде. Мы никогда не забудем помощь, оказанную нам братским кыргызским народом», — поблагодарила китайский дипломат.

По словам посла, 21 февраля Генеральный секретарь ЦК КПК Си Цзиньпин на совещании подчеркнул, что необходимо надлежащим образом координировать противоэпидемические мероприятия с социально-экономическим развитием страны. В Китае уже возобновилась работа на некоторых заводах и фабриках. И несмотря, конечно, на экономические потрясения, экономика Китая, которая является мощной движущей силой и отличается своей гибкостью, выдержит. Общая тенденция благоприятного развития Китая не изменится.

«В ходе совещания министров финансов и глав центральных банков стран G20, которое состоялось 22 февраля в Эр-Рияде, министры финансов и эксперты многих стран выразили уверенность и способность Китая в предотвращении эпидемии и возобновлении производства. По словам директора-распорядителя Международного валютного фонда Кристалины Георгиевой, правительство Китая предпринимает эффективные меры для минимизации негативного влияния эпидемии нового типа коронавируса на экономическое развитие. Нормализация экономики Китая ожидается во втором квартале текущего года. Мы надеемся, что китайская и кыргызская стороны будут прилагать совместные усилия для уменьшения негативного влияния эпидемии на торгово-экономическое сотрудничество между Китаем и Кыргызстаном», — уверила посол.

В заключение своего доклада госпожа Ду Дэвэнь подчеркнула, что китайский народ станет еще более сильным, сплоченным и одержит окончательную победу над эпидемией коронавируса.

По словам ректора КНУ Каната Садыкова, данный круглый стол проводится с целью информирования общества о мерах китайского правительства по борьбе с коронавирусом. Глава вуза считает, что такая встреча позволяет получить достоверную информацию из первых уст. «Из официального источника Китая мы получили информацию, как распространяется коронавирус и мерах по его предупреждению. Темпы его развития вызывали у нас тревогу. Более 200 студентов КНУ обучаются в вузах КНР, и у нас была возможность связаться с каждым из них. Никто из них не заболел, и все они благополучно вернулись в Кыргызстан. У нас были и остаются большие планы на сотрудничество с китайскими вузами», — сказал ректор.

Канат Садыков от имени деканов, преподавателей разных факультетов и студентов университета передал госпоже Ду Дэвэнь денежные средства в общество Красного Креста Китая для оказания поддержки в борьбе с коронавирусом. «Мы будем стараться делать все для того, чтобы наши отношения имели прочную основу и развивались, несмотря на сложности временного характера», — подытожил свою речь глава КНУ.

Вице-президент ОФ «Общество дружбы «Кыргызстан — Китай», почетный профессор Шанхайского университета политики и права Субай Анарбек считает, что одним из эффективных средств профилактики вируса являются карантинные мероприятия.

Депутат ЖК КР Адыл Жунус уулу в период с 22 января по 2 февраля находился на территории КНР. По его словам, он все это время провел дома у родителей в Кульдже, не выходя на улицу. «Я видел, насколько правительство КНР прикладывает все усилия, чтобы не допустить распространения опасного вируса. Система четко отлажена, ежедневно к каждому дому подъезжала машина с необходимыми продуктами питания. Все цены были фиксированы. Если выяснялось, что кто-то продавал товар по завышенной цене, то его штрафовали на крупную сумму. Благодаря введенным жестким карантинным мероприятиям коронавирус идет на спад. В СУАР за последние несколько дней, согласно официальным данным, не было зарегистрировано случаев заражения. Это еще раз говорит о результате правильно выбранного курса борьбы с ним. На мой взгляд, в странах, где не были соблюдены меры безопасности, выявляются случаи заражения. Нужно усилить меры контроля, поскольку в Кыргызстан прибывают люди из стран, где выявлен вирус. Я верю, что КНР победит коронавирус», — сказал Адыл Жунус уулу.

Почетный президент Ассоциации «Дордой» Аскар Салымбеков также обеспокоен этой ситуацией. «Вирус не знает границ, и вызывает тревогу, что коронавирус распространяется по миру и уже охватил такие индустриальные страны, как Южная Корея, Япония, Италия, Америка, Эмираты. И это чревато для всех стран, в особенности для развивающихся со слабой экономикой. Сейчас говорят, ищите другие рынки. Обращаются в Турцию, Пакистан, Индию, но они тоже связаны с Китаем. Фурнитура, нитки, ткани — все поставляет Китай. Мы должны молиться, чтобы там быстрее прошла эпидемия, и экономика заработала на полную мощь», — отметил Салымбеков.

По словам студентки Алтынай Анарбаевой, проживающей в городе Ухань уже 7 лет, власти Китая оперативно среагировали на вспышку. «Когда она началась, нас сразу проинформировали и предоставили номера телефонов горячих линий. Позже для иностранных граждан отдельно выделили линию, где мы оперативно получали онлайн-консультацию. В самом Ухане паники не было и нет. Жители отнеслись спокойно. Работают только продуктовые магазины. Спасибо нашему правительству: все было организовано на высшем уровне, и нас эвакуировали 2 февраля до момента пиковой стадии вспышки, которая пришлась на 14-15 февраля. После приезда домой меня отправили на карантин в военный госпиталь, где пробыла 14 дней. Нам запрещалось покидать помещение, мерили температуру по 5-6 раз в день, брали всевозможные анализы, УЗИ, флюорографию. Спасибо всем врачам, что все было хорошо организовано».

Стоит отметить, что официальные власти Китая сделали прогноз: к концу марта с коронавирусом будет покончено.

Источник: газета «Кыргыз Туусу» №15 от 28.02.2020 / стр. 9