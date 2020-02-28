В Бишкеке по ул.Фрунзе и в 7 мкр временно не будет газа

В Бишкеке по ул.Фрунзе и в 7 мкр временно не будет газа, сообщили в ОсОО «Газпром Кыргызстан».

По их информации, в связи с проведением аварийно-восстановительных работ будет прекращена подача природного газа в следующих районах:

- с 2 по 4 марта в г. Бишкек по ул. Фрунзе №364/3;

- с 3 по 5 марта в г. Бишкек в 7 мкр. №53/2, 48/1, 48/2, 49/2, 49/7.

Ремонтные работы проводятся с целью обеспечения безопасности потребителей и безаварийной работы оборудования, отметили в компании.

Источник: Кабар