В Бишкеке по ул.Фрунзе и в 7 мкр временно не будет газа, сообщили в ОсОО «Газпром Кыргызстан».
По их информации, в связи с проведением аварийно-восстановительных работ будет прекращена подача природного газа в следующих районах:
- с 2 по 4 марта в г. Бишкек по ул. Фрунзе №364/3;
- с 3 по 5 марта в г. Бишкек в 7 мкр. №53/2, 48/1, 48/2, 49/2, 49/7.
Ремонтные работы проводятся с целью обеспечения безопасности потребителей и безаварийной работы оборудования, отметили в компании.
Источник: Кабар
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