Сколько граждан Китая в Кыргызстане?

В ходе пленарного заседания Жогорку Кенеша депутат Камчыбек Жолдошбаев предложил вовсе не впускать граждан Китая в Кыргызстан.
«На рынках полно граждан Китая. Кто их проверяет? Почему бы не запретить гражданам Китая въезд в Кыргызстан? Будет правильно. Но будет недостаточно просто перекрыть границу. Сколько граждан Китая побывало на родине и вернулось с тех пор, как произошла вспышка коронавируса?» — сказал депутат.
Источник: газета «Азия news» №8 от 27.02.2020 / стр. 3
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