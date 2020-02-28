Из-за коронавируса начали расти цены на товары

Появившийся в первые дни нового года в Китае коронавирус оказывает серьезное влияние на мировую экономику.
Например, эта болезнь является причиной резкого снижения цен и на нефть.
Такой экономический кризис не обойдет стороной также соседний Кыргызстан. Сейчас в стране заметно ослабление торговой отрасли, начало роста цен. Поскольку практически 90% товаров поступают из Китая, на рынках Кыргызстана начали расти цены.
В связи с коронавирусом кыргызстанская сторона 24 января закрыла границу с Китаем на неопределенный срок. Вследствие этого стало заметно повышение цен на товары, поступающие из Китая.
Работающий на рынке Кара-Су, названном крупным торговым центром страны, Нурмухаммад Камбаров ведет торговлю много лет. Большинство продаваемых им товаров являются техническим и средствами, в настоящее время цены значительно повысились. Большинство продаваемых вещей приходят из Китая, пока еще распродает заранее заготовленные товары.
«Товары, которые раньше продавались по 73 доллара, сейчас поднялись в цене до 80 долларов. Такое происходит по всем товарам. Прежде приходило много клиентов за покупкой телевизоров, сейчас уменьшилось. В связи с ростом цен начала увядать и торговля», — говорит торговец.
Оптовые скупщики товаров накапливают их на складах, заготавливают, чтоб хватило на 2-3 месяца. Сейчас они продают только те товары. Торговцы говорят, пока неизвестно, как будет через 2-3 месяца. Сейчас в Кыргызстане заметен рот цен, начиная с продуктов питания, вплоть до одежды-обуви.
Источник: газета «Жаны ордо» №4 от 28.02.2020/стр.2
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