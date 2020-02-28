Кто знает о выходках Абышкаева?

Директор Джалал-Абадского курорта Максат Абышкаев прикладывает все усилия для прихода во главу Федерации профсоюзов.
А иначе о чем свидетельствует приезд женщин в его защиту из Джалал-Абада? Или, возможно, вылезли и другие проделки, о которых узнал руководитель федерации Мирбек Асанакунов? Как бы там ни было, деятельность Абышкаева вызывает интерес. Мы собираемся расследовать его выходки и проделки. На следующей неделе сотрудники нашей газеты намерены выехать в Джалал-Абад…
Источник: газета «Ачык саясат плюс» №6 от 28.02.2020/стр.2
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!