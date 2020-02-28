Кто знает о выходках Абышкаева?

Директор Джалал-Абадского курорта Максат Абышкаев прикладывает все усилия для прихода во главу Федерации профсоюзов.

А иначе о чем свидетельствует приезд женщин в его защиту из Джалал-Абада? Или, возможно, вылезли и другие проделки, о которых узнал руководитель федерации Мирбек Асанакунов? Как бы там ни было, деятельность Абышкаева вызывает интерес. Мы собираемся расследовать его выходки и проделки. На следующей неделе сотрудники нашей газеты намерены выехать в Джалал-Абад…

Источник: газета «Ачык саясат плюс» №6 от 28.02.2020/стр.2