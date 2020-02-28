Урицкий одной ногой здесь, другой ногой в Минске… А как он разбогател?

Данияр Усенов частично был спекулянтом, частично политиком.

Выбирал себе коней, на которых будет ездить верхом, отведал лакомства, одевался лучше всех, дослужился до должности визиря, а потом… ему дали пинка под зад и он хитро, незаметно дал деру. Хитры, словно лис. Сбежав в Минск, Данияр вдруг превратился в Даниила Урицкого.

А его супруга Д. Исаева не бездельничала, в 2015 году купила место в парламенте, в котором мандаты продавались как на базаре. Все эти пять лет она просиживала штаны, не выступала. Будем заблуждаться, если скажем, что она сидела без дела. Не только сохранила семейный бизнес, но и развивала его. Конечно, возникает вопрос – какой рекой занесло столько денег? А ведь повсеместно только и ходят разговоры о борьбе с коррупцией. Интересно, что эта борьба с коррупцией обошла стороной эту женщину. А ведь она богатеет не по дням, а по часам. И не намерена останавливаться.

Судя по некоторым источникам, Исаева достраивает кафе в самом центре города. Сообщается, что до сих пор было затрачено 300 тысяч долларов на строительные работы. Строительные работы, как стало известно, контролирует ее сын Азиз Исаев. Появились разговоры, что он запросил у матери дополнительные 100 тысяч баксов. Наверное, не хватило.

Вновь возникает вопрос: у этой семейки есть станок, где печатаются деньги? Вряд ли небо упадет нам на головы, если власть заинтересуется этими фактами и проведет проверку.

Источник: газета «Кабар-Инфо» №6 от 27.02.2020 / стр. 7