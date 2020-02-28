Как трещина появляется в земле, так упоминание о Джеруе выводит наружу уши Бабанова

Сейчас идут горячие споры о золоторудном месторождении Джеруй в Таласе.

Странно, что в золотом руднике Джеруй – богатстве Кыргызстана совсем нет доли государства. Продан полностью. В свое время истошно кричали с лукавством «мы продаем золоторудное месторождение Джеруй за 100 млн долларов США, за счет которых по всей стране будет построено 100 школ». Если б построили 100 школ, то в стране не возникло бы проблемы со школами. Никто не спрашивает об этом.

По поводу вышесказанной продажи золотого рудника называется имя Омурбека Бабанова. Так, Омуке вскружил голову тогдашнему президенту Алмазу «аби», внес большой вклад в передачу золотого месторождения Джеруй инвестору. Конечно, разве пойдет молитва в пустую тарелку? Положенное получил, да и отдал 100% золоторудного месторождения. Сколько раз ни озвучиваются слова подобного содержания в адрес Бабанова, но пока Токтогулович не сподобился открыть рот и сказать свою правду. Спрятал голову в песок, мол, лишь бы глаза мои не видели, а спину пусть хоть волк отгрызет.

Назовем лишь один пример, дающий основание говорить о вине Бабанова. Как только заходит речь о золотом руднике Джеруй, трак сразу таласские депутаты в Жогорку Кенеше Кенжебек Бокоев и Мирлан Жеенчороев входят в образ молчаливой «золотой рыбы». Не могут сказать даже мнение. Так как, если скажут мнение, сразу сорвут маску с лица Бабанова.

Источник: газета «De факто» №8 от 28.02.2020/стр.3