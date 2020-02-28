WhatsApp больше не самое популярное в мире приложение

WhatsApp в январе перестал быть самым популярным мобильным приложением в мире, уступив место TikTok.
Об этом сообщает GizChina со ссылкой на исследование аналитической компании SensorTower.
Суммарное количество скачиваний TikTok и его китайской версии Douyin в январе 2020 года составило 104 миллиона раз. За все время существования приложение установили 1,82 миллиарда пользователей.
Наибольшим спросом TikTok пользуется у жителей Индии, Китая, Бразилии и США.
TikTok — платформа для создания коротких видео, созданная китайской компанией ByteDance. В России по итогам 2019 года пользователи приложения разместили более 20 миллионов роликов.
Источник: Элгезит
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