WhatsApp больше не самое популярное в мире приложение

WhatsApp в январе перестал быть самым популярным мобильным приложением в мире, уступив место TikTok.

Об этом сообщает GizChina со ссылкой на исследование аналитической компании SensorTower.

Суммарное количество скачиваний TikTok и его китайской версии Douyin в январе 2020 года составило 104 миллиона раз. За все время существования приложение установили 1,82 миллиарда пользователей.

Наибольшим спросом TikTok пользуется у жителей Индии, Китая, Бразилии и США.

TikTok — платформа для создания коротких видео, созданная китайской компанией ByteDance. В России по итогам 2019 года пользователи приложения разместили более 20 миллионов роликов.

Источник: Элгезит