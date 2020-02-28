Сколько длится инкубационный период COVID‑19?

Инкубационный период – это период времени между заражением и появлением клинических симптомов болезни.
По данным Всемирной организации здравоохранения, текущие оценки продолжительности инкубационного периода COVID‑19 колеблются в пределах от 1 до 14 дней, а средние оценки составляют 5-6 дней. Эти оценки будут уточнены по мере поступления новых данных.
29 января Министерство здравоохранения КР получило из Всемирной организации здравоохранения временное руководство с рекомендациями по наблюдению для пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию с умеренными симптомами и управление за контактными лицами. Так, ВОЗ рекомендует держать под медицинским наблюдением до 14 дней.
Министерство здравоохранения КР, согласно рекомендациям ВОЗ, разработало алгоритм действий. По нему лица, приезжающие из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией, после прохождения соответствующей проверки и сдачи необходимых анализов на КПП, при отрицательном результате анализов и отсутствии клинических показателей направляются на обязательную 14-дневную обсервацию в специально организованные пункты, где с ними контактирует только медперсонал.
Меры профилактики COVID‑19:
— часто мыть руки с мылом или обрабатывать средством на основе спирта;
— соблюдать этикет кашля: при кашле и чихании прикрывать рот и нос локтем или бумажной салфеткой;
— избегать тесного контакта с людьми с симптомами острых респираторных инфекций или гриппа, а также по мере возможности воздержаться от посещения многолюдных мест;
— подвергать тщательной термической обработке мясо и яйца;
— избегать контактов с животными и птицами в дикой природе;
— если у вас повышенная температура, кашель и затрудненное дыхание, обращаться за медицинской помощью.
Источник: Элгезит
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