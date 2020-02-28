Республиканский штаб КР по недопущению распространения коронавируса рекомендует избегать мест массового скопления людей

Республиканский штаб по предупреждению проникновения на территорию страны и недопущению дальнейшего распространения коронавирусной инфекции рекомендует кыргызстанцам избегать мест массового скопления людей.

Республиканский штаб по предупреждению проникновения на территорию страны и недопущению дальнейшего распространения коронавирусной инфекции рекомендует кыргызстанцам избегать мест массового скопления людей. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

В Бишкеке 27 февраля состоялось очередное заседание штаба.

На 27 февраля в республике подтвержденных случаев коронавируса нет. Все контрольно-пропускные пункты на государственной границе Кыргызской Республики продолжают работать в усиленном режиме.

Государственные органы на постоянной основе проводят мониторинг, следят за ситуацией в мире и поддерживают связь со Всемирной организацией здравоохранения.

На заседании в очередной раз отмечено, что с конца января 2020 года все лица, приезжающие из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией, в обязательном порядке проходят тщательное обследование, карантин в зоне обсервации и только после тщательной проверки пропускаются на территорию страны.

На сегодняшний день обязательный карантин проходят лица, прибывающие из Японии, Южной Кореи, Ирана, Китая, Италии (список будет дополняться с учетом эпидемиологической ситуации в мире).

Члены штаба призвали граждан верить только официальным сообщениям, а не домыслам, распространяемым в социальных сетях.

Кроме того, члены штаба рекомендовали гражданам по мере возможности избегать места массового скопления людей, ограничить проведение мероприятий с участием большого количества людей, неукоснительно соблюдать правила личной гигиены, проводить разъяснительную работу с детьми.

По итогам заседания профильным государственным структурам даны ряд поручений. Так, Государственному агентству антимонопольного регулирования поручено продолжать работу по мониторингу цен на лекарственные средства и изделия медицинского назначения, а также на основные продукты питания, в целях недопущения необоснованного повышения цен на них.

Министерству образования и науки поручено продолжать проводить информационно-разъяснительную работу среди учащихся образовательных организаций о коронавирусе и правилах личной гигиены по недопущению вируса.

Источник: Элгезит