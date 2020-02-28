У кыргызстанца с круизного лайнера Diamond Princess обнаружен коронавирус, - МИД

У кыргызстанца, который находился на круизном лайнере Diamond Princess, обнаружен коронавирус.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Нурлан Абдрахманов 28 февраля на пресс-конференции.

По его словам, результаты вечернего теста 26 февраля показали положительный результат на коронавирус. Болезнь протекает в легкой форме, без ярко выраженных симптомов, сказал он.

«В целом состояние гражданина положительное. При этом высокая температура, затруднительное дыхание, кашель, боль, жалобы на самочувствие отсутствуют. Японские медики круглосуточно отслеживают динамику его здоровья. Ежедневно берутся анализы крови, слюны, на постоянной основе проверяются давление и температура тела. Наш гражданин находится в одном из медучреждений Японии. Посольство Кыргызстана в Японии находится в тесном контакте с МИД Японии», - сказал он.

Ранее сообщалось, что на круизном лайнере Diamond Princess была вспышка коронавируса.

На лайнере находился кыргызстанец, который является членом экипажа. У его соседа по каюте был выявлен коронавирус, поэтому кыргызстанец был помещен на карантин. Как сообщали в МИД, у него подозревали коронавирус, но тесты были отрицательными.



Источник: akipress.org