«Эйр Манас» с 1 марта приостанавливает рейсы по маршруту Бишкек - Ош

«В связи с производственной необходимостью»

Авиакомпания «Эйр Манас» с 1 марта в связи с производственной необходимостью приостанавливает выполнение рейсов по маршруту

Бишкек - Ош. Об этом накануне сообщило Агентство гражданской авиации.

Пассажиры, купившие билеты на отмененные рейсы, могут получить полный возврат денежных средств в соответствии с правилами авиации КР.

Источник: vesti.kg