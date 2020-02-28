«В связи с производственной необходимостью»
Авиакомпания «Эйр Манас» с 1 марта в связи с производственной необходимостью приостанавливает выполнение рейсов по маршруту
Бишкек - Ош. Об этом накануне сообщило Агентство гражданской авиации.
Пассажиры, купившие билеты на отмененные рейсы, могут получить полный возврат денежных средств в соответствии с правилами авиации КР.
Источник: vesti.kg
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