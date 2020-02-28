Кыргызстанский блогер Sydyman отпущен под домашний арест

Он обвиняется в разжигании межрегиональной вражды
Кыргызстанский блогер Элмир Сыдыманов (Sydyman) отпущен под домашний арест. Об этом Vesti.kg сообщили в Бишкекском городском суде.
Такое решение суд принял сегодня.
Напомним, блогер был задержан из-за высказываний, разжигающих межрегиональную рознь. Ему инкриминируется ст.313 ч.1. «Возбуждение расовой, этнической, национальной, религиозной или межрегиональной вражды (розни)» УК КР.
Sydyman на своей странице в Instagram в негативной форме высказался об уроженцах некоторых регионов Кыргызстана.
Позже он опубликовал видео, где принес извинения кыргызстанцам.
Источник: vesti.kg
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