В Баткенской и Джалал-Абадской областях зарегистрированы землетрясения силой 3 балла

В Баткенской области 27 февраля в 10:23 зарегистрировано землетрясение силой в эпицентре 3 балла.
В Баткенской области 27 февраля в 10:23 зарегистрировано землетрясение силой в эпицентре 3 балла. Об этом сообщает пресс-служба МЧС КР.
По данным Института сейсмологии НАН КР, в селах Кара-Өтөк, Лангар Кадамджайского района интенсивность землетрясения составила 2,5 балла.
По предварительным данным, жертв и разрушений нет.
27 февраля в 21:00 на территории Джалал-Абадской области зафиксировано землетрясение силой в эпицентре 3 балла. Подземные толчки ощущались в села Толук, Бел-Алды Токтогульского района — 2 балла.
В результате землетрясения жертв и разрушений нет.
Источник: Элгезит
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