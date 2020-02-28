В Баткенской и Джалал-Абадской областях зарегистрированы землетрясения силой 3 балла

В Баткенской области 27 февраля в 10:23 зарегистрировано землетрясение силой в эпицентре 3 балла.

В Баткенской области 27 февраля в 10:23 зарегистрировано землетрясение силой в эпицентре 3 балла. Об этом сообщает пресс-служба МЧС КР.

По данным Института сейсмологии НАН КР, в селах Кара-Өтөк, Лангар Кадамджайского района интенсивность землетрясения составила 2,5 балла.

По предварительным данным, жертв и разрушений нет.

27 февраля в 21:00 на территории Джалал-Абадской области зафиксировано землетрясение силой в эпицентре 3 балла. Подземные толчки ощущались в села Толук, Бел-Алды Токтогульского района — 2 балла.

В результате землетрясения жертв и разрушений нет.

Источник: Элгезит