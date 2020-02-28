В «Галерее М» столицы откроется выставка живописи «Узелок солнца» Рината Ханафеев

В «Галерее М» столицы 4 марта откроется персональная выставка отечественного Рината Ханафеева «Узелок солнца». В ней художник представит более 80 работ.
В «Галерее М» столицы 4 марта откроется персональная выставка отечественного Рината Ханафеева «Узелок солнца». В ней художник представит более 80 работ. Об этом Elgezit.kg сообщила куратор галереи Мээрим Акматкулова.
Фантазии и реальность, нежность и сила – все это и не только сливается воедино в работах Рината Ханафеева. Неслучайно художник приурочил открытие своей выставки к Международному женскому дню, отмечаемому 8 марта. На написание многих картин его вдохновили именно женщины – их красота и умение преображать мир вокруг.
Ринат Ханафеев родился 29 октября 1963 года в городе Чистополь ТАССР (ныне Республика Татарстан). В 1968-м с родителями переехал в Джалал-Абад. В 1979 году окончил художественную школу в Джалал-Абаде, в 1986-м окончил КГХУ имени С.А.Чуйкова.
В 2009 году художник получил почетную грамоту за разработку и создание герба села Беловодское. С 2012-го — постоянный участник осенних, весенних республиканских выставок в Кыргызском национальном музее изобразительных искусств имени Гапара Айтиева в Бишкеке.
Открытие выставки в 17:00. Она продлится до 21 марта.
Источник: Элгезит
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