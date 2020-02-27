Депутат Жолдошбаев испугался коронавируса и спросил у замминистра сельского хозяйства, как поддержать иммунитет

На заседании Жогорку Кенеша сегодня слушают доклад Министерства сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации КР.
Депутат Камчыбек Жолдошбаев неожиданно для всех поинтересовался у представителей Минсельхоза, что нужно пить и есть для поддержки иммунитета.
— Что нужно есть, чтобы поднять иммунитет? Кобылье молоко? Овощи, фрукты? — вопрошал нардеп. — А то в воздухе витают всякие вирусы и нужно себя беречь.
После небольшого замешательства замминистра сельского хозяйства Жаныбек Керималиев дал ему свой рецепт.
— Ешьте атбашинский мед, да побольше. Медицина рекомендует именно мед, — сказал чиновник.
— Это точно? Может, еще какие рецепты есть? Говорят, от меда развивается сахарный диабет, — забеспокоился Жолдошбаев. — Давайте приходите еще в парламент с отчетами. И давайте, займитесь здоровьем граждан, скажите им, какие растения нужно выращивать, чтобы было полезно для здоровья.
Источник: Элгезит
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