Алтынай Омурбекова поручила разобраться с ситуацией по двум кыргызстанцам, прибывшим из Италии

У них проверили температуру и отпустили. Вице-премьер потребовала провести расследование
Вице-премьер-министр Алтынай Омурбекова поручила профильным госорганам тщательно изучить ситуацию по прибывшим из Италии двум гражданам Кыргызстана.
Как сообщил на заседании Жогорку Кенеша депутат Жыргалбек Турускулов, сегодня утром из Италии прилетели двое граждан Кыргызской Республики. У них проверили температуру и отпустили.
Омурбекова дала поручение провести расследование по данному инциденту. В настоящее время проводится соответствующее разбирательство.
Отдел информационного обеспечения
аппарата правительства
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