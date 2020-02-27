Таласцы теперь удивляются

Сейчас таласцы удивляются, мол, почему у нас нет доли в Джеруе.
А что удивляться? Нужно покопаться в истории и все становится очевидно. Кто виноват в том, что Кыргызстан не получил долю в Джеруе? Конечно, Бабанов и Атамбаев. Эти двое продали Джеруй за деньги, а таласцам в руки отдали камни. Изначально инвесторы выделили 100 млн долларов на этот проект. Правительство Бабанова сильно рекламировало, мол, на эти деньги отстроят в Таласе новые школы. Один Бог знает, были построены эти школы или нет. Если тогда была нехватка школ в Таласе, то этот дефицит сейчас только усилился. А правительства Бабанова, обещавшего построить школы, уже нет. В таких случаях говорят – родной сын повел себя как чужой.
Источник: газета «Кабар-Инфо» №6 от 27.02.2020 / стр. 5
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