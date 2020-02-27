Есть ли вероятность того, что Мелисбек Мырзакматов поборется за должность мэра города Оша?

Шайлдабекова назначила выборы в Оше на 12 апреля.

Нам шепнули, что каждый лидер парламента выдвигает своих людей на должность мэра Оша. Но найдется ли мэр, который способен заручиться поддержкой электората? Говорят, многие хотят восстановления на должности мэра Мелиса Мырзакматова. На прошедших выборах Мелис Мырзакматов завоевал большинство мандатов в Ошский городской кенеш. Но тогда накинули удавку на его шею. 15 января 2014 года Атамбаев направил «десант» в город Ош, в лице Аалы Карашева и Тайырбека Сарпашева, которые провели беседу с глазу на глаз с депутатами Ошского городского кенеша, которые не оказывали полноценную поддержку Мырзакматову, кого-то уговорили, а кого-то подкупили. Они путем принуждения добились избрания Кадырбаева на должность мэра Оша. У работавшего с оглядкой на «Белый дом» Кадырбаева рейтинг скатился к нулю, когда начал разрушаться эстакадный мост, который только-только достроили. Он уже начал строить планы по строительству второго моста, чтобы подзаработать на этом денег, но тогдашняя власть убрала его «от греха подальше» в Бишкек. С тех пор от Кадырбаева нет вестей.

Когда Мелиса Мырзакматова лишили должности, тогдашняя власть возбудила в отношении него уголовные дела и приговорила к 7 годам лишения свободы. Партия «Улуттар биримдиги» окончательно была связана по рукам и ногам, и лидер СДПК открыл дорогу в Ошский городской кенеш для своей партии. Мелис Мырзакматов подвергался гонениям. А каковы шансы у Мелиса Мырзакматова стать мэром города Оша после выборов, которые состоятся 12 апреля?

Источник: газета «Кабар-Инфо» №6 от 27.02.2020 / стр. 4