Чубак ажы Жалилов: «Неправильно требовать освобождения Садыра Жапарова»

На самом деле мы, кыргызы, оказывается, очень чувствительные.

Сколько до этого времени обвинено, арестовано и осуждено за коррупционные и другие тяжкие преступления экс-чиновников, экс-депутатов, и всё равно находятся те, кто встает в их защиту. Доходило до перекрытия дорог и голодовки. Матери тоже перекрывали дорогу. Были такие, что силой денег выводили народ на улицы.

Именно это мы видим сегодня в действиях сторонников экс-депутата Садыра Жапарова. Также замечено, что они пытаются втянуть в свои действия религиозных деятелей.

Недавно улему Чубаку Жалилову пришло письмо, которое содержало просьбу выразить свое мнение относительно освобождения Садыра Жапарова. Улем дал четкий, однозначный комментарий.

«Мы не суд, чтобы определять законность или незаконность. По данному вопросу должно быть вынесено судебное решение. Слава Всевышнему, сейчас наши суда стараются быть справедливыми. Поэтому я думаю, что если С. Жапаров действительно был посажен незаконно, то когда он должен выйти. Однако могут быть различные обстоятельства, которые мы знаем и не знаем.

Скажу то, что касается не только Садыра Жапарова, но и всего кыргызского народа. Мы, кыргызы, обладаем чувствительным сердцем, как в индийских кино. Поэтому стараемся оправдать преступления тех, кто попал в тюрьму. Сколько мародёрства ни совершал, сколько ни воровал, как бы ни ненавидели мы его да его попадания в тюрьму, но стоит сесть в тюрьму, замолчать, быть замкнутым в камере, как мы его делаем невиновным. Потому что очень сентиментальны. Есть у нас такая привычка, вызванная нашей чувствительностью, что всех заключенных делаем невиновными. Этим с большим успехом пользуются наши политики.

По моему личному мнению, должно быть проверено, расследовано, и если действительно невиновен, должен быть выпущен на свободу. Я хорошего мнения о Садыре Жапарове. я знал его отца, ныне покойного. Знаю его братьев. Мы с Жапаровым поддерживали отношения. После его попадания в тюрьму я его навещал, несколько раз относил книги, знаю, что читает намаз. Если действительно невиновен, то будем надеяться, что Всевышний облегчит его участь.

Но сейчас началась плохая тенденция. Стоит кому-то быть посаженным, как не спрашивая справедливости с судов, мы идём прямиком к правителю с требованием освободить того или этого. Это неправильно, уважаемые братья. Перед законом и все должны быть равны.

Было бы правильно, если будем требовать от правителя обеспечить судебную справедливость. Мы же сейчас сами выступаем в роли суда. Говорим, что тот сидит в заключении незаконно. Родственники всех заключенных говорят именно так. Это неправильно», — сказал Чубак ажы Жалилов.

Действительно, мы проникаемся сочувствием ко всем заключённым, арестованным. Если будем без судебного решения настаивать, что они «сидят без вины и должны быть выпущены на свободу», как мы можем стать правовым государством?

Источник: racurs.kg