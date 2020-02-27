(Фото) «Некрасивый» флаг Кыргызстана на Чемпионате Азии по борьбе возмутил соцсети

В Госагентстве по делам молодежи, физической культуры и спорта пояснили, что это упущение организаторов мероприятия, прошедшего в Индии

В Facebook-группе «Черный список» пользователь Араке Майданбеков опубликовал фото флага Кыргызстана на Чемпионате Азии по спортивной борьбе, который проходил в Индии. Многих кыргызстанцев возмутил вид полотна, поскольку изображение на нем отличалось от оригинала.

В Госагентстве по делам молодежи, физической культуры и спорта пояснили Vesti.kg, что это упущение организаторов мероприятия.

- За данное мероприятие отвечали представители Федерации борьбы Индии, - пояснили в ведомстве. – Они сами покупают флаги всех стран-участниц. Наши представители заметили это упущение уже во время награждения. А тренерский состав вовсе не подпускается на пьедестал.

В госагентстве пообещали, что впредь не допустят подобное.

Источник: vesti.kg