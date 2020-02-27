(Фото)  «Некрасивый» флаг Кыргызстана на Чемпионате Азии по борьбе возмутил соцсети 

В Госагентстве по делам молодежи, физической культуры и спорта пояснили, что это упущение организаторов мероприятия, прошедшего в Индии
В Facebook-группе «Черный список» пользователь Араке Майданбеков опубликовал фото флага Кыргызстана на Чемпионате Азии по спортивной борьбе, который проходил в Индии. Многих кыргызстанцев возмутил вид полотна, поскольку изображение на нем отличалось от оригинала.
В Госагентстве по делам молодежи, физической культуры и спорта пояснили Vesti.kg, что это упущение организаторов мероприятия.
- За данное мероприятие отвечали представители Федерации борьбы Индии, - пояснили в ведомстве. – Они сами покупают флаги всех стран-участниц. Наши представители заметили это упущение уже во время награждения. А тренерский состав вовсе не подпускается на пьедестал.
В госагентстве пообещали, что впредь не допустят подобное.
Источник: vesti.kg
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