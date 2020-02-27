Депутат Омуркулов: В стране начнется нехватка продуктов, если на фоне коронавируса закроются границы. Минсельхоз бездействует!

На заседании Жогорку Кенеша сегодня слушают доклад Министерства сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации КР.

Депутат Иса Омуркулов выразил сожаление, что с приходом нового министра Эркинбека Чодуева ситуация в ведомстве не изменилась.

— К сожалению вы ничего не смогли изменить, — заявил парламентарий обращаясь к министру Чодуеву. — Вы говорите о гектарах земли, о картошке… Все это не ваше дело. Вы должны разработать государственную политику в аграрной сфере страны. В первую очередь должна стоять задача о продовольственной безопасности государства. В связи с этим у меня вопрос, сколько процентов пищевой промышленности мы импортируем в страну?



— Да, вопрос импорта стоит очень остро, вы очень правильно это заметили, — засуетился министр, усиленно копаясь в бумагах. — Наше ведомство сейчас готовит программу по импортозамещению…

— Я всего лишь спрашиваю проценты. Сколько процентов пищевой промышленности мы импортируем в страну? — раздраженно кинул Иса Омуркулов.

— Вот, нашел! Мы импортировали продуктов на $597 миллионов, — просиял министр Чодуев.

— Я не спрашиваю количество денег, я спрашиваю количество пищи, — мрачно процедил нардеп.

— Больше 40 процентов, — бойко ответил главный аграрий страны.

— Явно больше этого. Эта проблема должна стоять в первую очередь! — заявил Иса Омуркулов. — Вот сейчас на фоне коронавируса, не дай бог, конечно, но если закроются все границы, в Кыргызстане остро встанет вопрос о нехватке пищи! Вот тогда мы посмотрим на вашу работу. Это первый вопрос. Во-вторых, вы должны решать вопросы с денежно-кредитной политикой, развивать семенное и племенное хозяйства. Земля с каждый днем скудеет, воды становится меньше. Что по этому поводу вы можете посоветовать людям? Какие рекомендации вырабатывает ваш аналитический центр? Все фермеры Кыргызстана согласятся со мной, но Минсельхоз никакой работы в этом направлении не проводит!

Источник: Элгезит