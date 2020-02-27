(Видео) Таласские депутаты выразили свои позиции по месторождению Джеруй

По словам депутатов, отдельные лица делают политику на золоторудном месторождении Джеруй.

Председатели местных кенешей Таласской области: Куугандинского айыльного кенеша Азис Курамаев, Бекмолдинского айыльного кенеша Абас Ибраимов, Ороского айыльного кенеша Зууракан Тойчубекова, Покровского айыльного кенеша Максатбек Садыкова, Бакай-Атинского айыльного кенеша Нышан Шадыбеков, Бакыянского айыльного кенеша Найынбек Базарбаев, Майского айыльного кенеша Ильяс Озубеков сегодня, 26 февраля, провели пресс-конференцию в АКИpress-Талас.

По словам депутатов, отдельные лица делают политику на золоторудном месторождении Джеруй.

«Мы решили организовать пресс-конференцию в связи с тем, что вопрос Джеруя поднимается на протяжении длительного периода. Как народные избранники мы решили не выступать сторонними наблюдателями, а озвучить свое мнение. Гражданский активист Айбек мырза высказал свое мнение по данному вопросу. Потом под председательством Серена Шейшенова и с участием местных органов власти прошел круглый стол. Мы также принимали участие. Несмотря на то что все анонсировалось как круглый стол, в ходе мероприятия все пошло в другом направлении. По итогам круглого стола была принята резолюция из четырех пунктов, вынесено решение о создании комиссии. Затем комиссия была создана. Общественность ждала, что комиссия начнет свою работу, но вместо этого там начались какие-то интриги. Айбек мырза является членом этой комиссии. А нельзя давать информацию, работать по вопросам на месте? Наблюдая со стороны, мы видим политические игры. Складывается такое ощущение, что вопрос хотят затянуть до выборов и извлечь из этого какую-то выгоду. Если члены комиссии преследуют благие цели, то должны работать слаженно и довести всю работу до конца.

Кроме месторождения Джеруй, в Таласе есть много других вопросов для решения. До Джеруя тоже хватало вопросов. Начинаются весенне-полевые работы. Нам надо заниматься делом. Не нужно делить народ. Мы просим правоохранительные органы взять на контроль данный вопрос и досконально изучать такого рода заявления. Вы приезжаете сюда, устраиваете различные провокации, занимаетесь черным пиаром, клеветой. Вы не выступайте, сидя в городе, а приезжайте сюда и работайте вместе со всеми», — сказали депутаты.

Кроме того, участники пресс-конференции сообщили, что завтра, 27 февраля, на народном собрании будут отобраны три человека в состав спецкомиссии, которая будет создана по месторождению Джеруй.



Источник: Turmush