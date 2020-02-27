«Прошу помощи для возвращения из Сирии дочери и внуков»

Житель Сузака, отец четырех детей Зиядин Чырмашев обратился к государству и к общественности, попросив помощи при возвращении дочери и внуков, которые находятся в Сирии.

Житель Сузака, отец четырех детей Зиядин Чырмашев обратился к государству и к общественности, попросив помощи при возвращении дочери и внуков, которые находятся в Сирии. Такое заявление он сделал на заседании Сузакской районной государственной администрации. По словам Чырмашева, сейчас его 19-летняя дочь уехала в Сирию, будучи обманутой одним человеком. «Моя дочь в 2014 году училась в медицинском учебном заведении и будучи обманутой неизвестными, уехала в Сирию. С тех пор она там вышла замуж и сейчас с двумя дочерями находится в лагере беженцев. Дочь готова с внуками вернуться в Кыргызстан, но там не выпускают. Я бы попросил, чтобы государство помогло ее вернуть», - сказал Чырмашев.

По данным областной милиции, в январе текущего года в регионе было зафиксировано 9 фактов религиозного экстремизма. Производство по одному делу прекращено, по остальным 8 фактам идет досудебное производство. Со всей области в Сирию отправились 116 человек и около 100 из них являются жителями Сузака. В прошлом году по итогам переговоров одного человека удалось вернуть и ведутся судебные разбирательства по его делу. В данное время в общей сложности 12 человек вернулись в Кыргызстан.

Источник: газета «Багыт.kg» №7 от 26.02.2020 / стр. 2