Прокуратура выявила недостатки и несоответствия в ПДП центра столицы

На основании поступивших обращений граждан, а также в связи с опубликованием ряда статей в средствах массовой информации относительно имевших место нарушений закона при разработке Проекта детальной планировки (ПДП) центральной части столицы прокуратура Бишкека провела проверку.

На основании поступивших обращений граждан, а также в связи с опубликованием ряда статей в средствах массовой информации относительно имевших место нарушений закона при разработке Проекта детальной планировки (ПДП) центральной части столицы прокуратура Бишкека провела проверку. Об этом сообщают в главном надзорном органе страны.

ПДП центральной части Бишкека, ограниченной проспектом Жибек Жолу, улицами Курманджан датки, Шабдан баатыра, Исы Ахунбаева, Дооронбека Садырбаева и Юлиуса Фучика, утвержден Бишкекским городским кенешем 25 декабря 2019 года.

По результатам изучения Проекта детальной планировки установлены отдельные недостатки и несоответствия.

Так, в нем есть зонирование (условные обозначения) земельных участков в разрез их правоудостоверяющих документов, где участки, имеющие государственные акты о праве частной собственности размещены на территориях земель зеленых насаждений и природно-рекреационных комплексов, что противоречит статье 78 Земельного кодекса КР.

Без учета мнения собственников земельных участков (частных лиц) также установлены территории, резервируемые для строительства школ и дошкольных учреждений.

При разработке ПДП ответственные лица не исполнили п.11.2 Свода правил о составе, порядке разработки, согласования и утверждения градостроительной документации в Кыргызской Республике, утвержденного приказом Госстроя за №5-нпа от 27 мая 2016 года в части требований по установлению границ территорий государственной, муниципальной, частной и иных форм собственности.

Кроме того, выявлены отдельные несоответствия текстовой части ПДП ранее утвержденным положениям Генерального плана Бишкека, а именно в части основных направлений развития столицы, увеличения территорий зеленых насаждений, технико-экономических показателей, а также арифметические ошибки.

Более того, ПДП предусматривает зонирование жилой застройки столицы с показателями «средней» этажности. Так, отсутствие конкретных норм при определении этажности, отсутствие предельных нормативов могут в последующем стать причиной коррупционных проявлений при выдаче разрешительных документов со стороны уполномоченных органов архитектуры.

Отмечается, что к настоящему времени из-за большого объема материалов ПДП прокуратура Бишкека выборочно изучила отдельные его части и технико-экономические показатели.

По результатам проверки 21 февраля прокуратура Бишкека внесла представление об устранении нарушений закона в городскую мэрию для принятия мер по устранению противоречий, имеющих место недостатков и инвентаризации государственных, муниципальных и частных земель.

Источник: Элгезит