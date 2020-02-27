В КР 345 АЗС оснастили автоматизированной системой управления автозаправочной станцией

На 26 февраля на 345 автозаправочных станциях страны установлена автоматизированная система управления автозаправочной станцией.
На 26 февраля на 345 автозаправочных станциях страны установлена автоматизированная система управления автозаправочной станцией. Об этом сообщают в ГНС КР.
Из них в Бишкеке автоматизированная система установлена на 82 АЗС, в городе Оше – 11, Чуйской области – 86, Таласской области – 10, Иссык-Кульской области – 39, Нарынской области – 13, Ошской области – 28, Джалал-Абадской области – 66, Баткенской области – 10 АЗС.
В настоящее время межведомственная комиссия проводит функциональную сверку этих АЗС на соответствие техническим требованиям системы управления автозаправочной станцией. Всего по республике насчитываются 974 автозаправочных станций, из которых 936 — действующие.
Напомним, что с 1 июля 2020 года на всех АЗС будет применяться автоматизированная система управления автозаправочной станцией.
Особенностью автоматизированной системы управления автозаправочной станцией является ее последующая обязательная интеграция с ККМ-онлайн, за счет чего станет невозможной заправка топлива клиенту без факта оплаты и выхода кассового чека, так как не сработает сигнал о выдаче нефтепродукта на топливораздаточной колонке АЗС. Эта система при отпуске нефтепродукта на АЗС позволяет в режиме реального времени параллельно передавать эту информацию на сервер налоговой службы.
Более подробную информацию можно получить в местных налоговых органах, а также по номеру 1240 или на сайте ГНС КР.
Источник: Элгезит
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