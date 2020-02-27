Как Садыр Жапаров хотел передать «Кумтор» китайцам, став при этом партнером?

Если взглянуть на биографию Садыра Жапарова, он начал свою коммерческо-политическую деятельность еще в 1994 году.

Путем сбыта бензина. Тогда покровителем С. Жапарова была родная младшая сестра Майрам – супруги президента Акаева. По словам учредителя «Инвест банка Иссык-Куль» Болота Байкожоева, Садыр Жапаров в 2004 году вместе с Акаевыми не заплатил налоги в размере 46 млн сомов в свободной экономической зоне «Иссык-Куль». С. Жапаров и Акаевы долгие годы промышляли продажей контрабандного бензина. Они не перечисляли пошлины или налоги государству. Таким образом, господин Садыр незаконным путем заложил фундамент своего капитала. В середине 2004 года отношения между Садыром Жапаровым и младшей сестрой Майрам Акаевой испортились. А после мартовской революции 2005 года С. Жапаров «нашел путь к сердцу» семьи Бакиевых. Он так рьяно служил Бакиевым, что они до сих пор оказывают ему финансовую помощь. С 2010 года С. Жапаров организовывает различные митинги в стране. И сейчас, отлеживаясь за решеткой, он задумывается над тем, чтобы вывести народ на улицу. Стоит отметить, что на акциях протеста против строительства логистического центра в Ат-Баши присутствовали сторонники С. Жапарова.

Почему Садыр Жапаров прилип к вопросу «Кумтора»? В 2012 году на шахте «Жыргалан» был пожар. Причина – несоблюдение техники безопасности и экотехнических норм. Китайцы, которых привел господин Садыр как инвесторов, после пожара потребовали возместить ущерб в размере 1,5 млн долларов США. По некоторым данным они вовсе потребовали 7 млн долларов. У Садыра Жапарова не было возможности заплатить такую сумму. Тогда состоялись тайные переговоры между Садыром Жапаровым и китайскими инвесторами. В соответствии с переговорами, господин Садыр должен был как можно активнее поднимать вопрос Кумтора. Он должен был стянуть на свою сторону оппозиционные силы. Если бы они добились цели и канадский инвестор бы уехал, китайцы прибрали бы к рукам «Кумтор» и сделали бы партнером С. Жапарова.

3 октября 2012 года Садыр Жапаров, Камчыбек Ташиев, Талант Мамытов провели в Бишкеке митинг под лозунгом национализации Кумтора. В конце они совершили прыжки, как «ученики Чингисхана». В итоге депутаты Жогорку Кенеша от фракции «Ата Журт» Камчыбек Ташиев, Садыр Жапаров, Талант Мамытов чуть больше года отсидели за решеткой.

27 мая 2013 года митингующие под подстрекательством С. Жапарова отключили подстанцию, снабжающую «Кумтор» электричеством, перекрыли трассу Барскоон-Кумтор. Произошло столкновение милиционеров с митингующими. 30 мая была захвачена подстанция в селе Тамга, а 31 мая произошло столкновение милиции с 250 митингующими. 7 октября 2013 года в Караколе прошел еще один митинг, был взят в заложники губернатор Иссык-Кульской области Эмильбек Каптагаев, которого грозились сжечь. Стало известно, что машина, в которой держали Каптагаева, была оформлена на Салтанат Жапарову, младшую сестру С. Жапарова. После этого события С. Жапаров сбежал из страны и несколько лет жил на чужбине.

25 марта 2017 года он вернулся в Кыргызстан. Он был задержан при пересечении границы между Казахстаном и Кыргызстаном. Родственники организовали митинг у здания ГКНБ. Помнится, и тогда было столкновение с милицией. В связи с событиями в Караколе в отношении Жапарова было возбуждено уголовное дело по статьям «Захват заложников», «Оказание давления на представителя власти», «Покушение на убийство», «Хулиганство». Его приговорили к 11 годам и 6 месяцам тюрьмы.

Сейчас сторонники С. Жапарова требуют его освободить. Стало известно, что на ближайшие дни они запланировали митинг, который будет сопровождаться беспорядками. Таким образом, псевдопатриот Садыр Жапаров продолжает использовать народ для личной выгоды. Некоторым современникам, которые поддерживают его, не разобравшись в вопросе, следует поинтересоваться – как он разбогател за счет народа и страны.

Источник: Тезкабар.орг