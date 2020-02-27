Nokia возродит еще один легендарный телефон

Компания HMD Global собирается выпустить обновленную версию классического телефона Nokia 5310 XpressMusic.

Компания HMD Global собирается выпустить обновленную версию классического телефона Nokia 5310 XpressMusic. Изображения устройства размещены в базе Китайского центра сертификации электронного оборудования (TENAA).

Внешне устройство не стопроцентно повторяет узнаваемый телефон Nokia — с правой грани пропали кнопки управления воспроизведением.

Обновленный телефон будет иметь 2,4-дюймовый экран с разрешением 240х320 пикселей, 8 мегабайт оперативной памяти и 16 мегабайт встроенной памяти, 2 слота сим-карт, а также небольшой вес и аккумулятор на 1200 мАч. За качество снимков будет отвечать камера с разрешением 0,3 мегапикселя. Название модели пока не уточняется, девайс известен под номером TA-1212.

Информации о предполагаемых датах запуска телефона пока нет, как и о его цене. Ранее HMD Global уже перевыпускала классические телефоны Nokia, например, Nokia 3310 и Nokia 2720 Flip.

Источник: elgezit.kg