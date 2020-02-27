Сооронбай Жээнбеков вылетел в Москву для участия в церемонии открытия Перекрестного года КР в РФ

Президент Сооронбай Жээнбеков сегодня вылетел в столицу России с двухдневным рабочим визитом.
По информации отдела информационной политики аппарата президента, в рамках визита глава государства вместе с президентом России В.Путиным примет участия в Церемонии открытия Перекрестного года Кыргызской Республики в Российской Федерации и Российской Федерации в Кыргызской Республике.
Церемония открытия Перекрестного года пройдет в Государственном Кремлевском дворце.
В рамках мероприятия ожидается проведение гала-концерта с участием творческих коллективов из Кыргызстана и России.
В ходе рабочего визита Сооронбая Жээнбекова в Россию ожидается двусторонняя встреча с Владимиром Путиным.
Кроме того, запланированы двусторонние переговоры с председателем правительства России Михаилом Мишустиным и заместителем председателя Совета безопасности России Дмитрием Медведевым.
Также президент возложит цветы к Могиле Неизвестного солдата, посетит павильон «Кыргызстан» на территории ВДНХ г. Москвы.
Отметим, всего в рамках Перекрестного года планируется проведение в Кыргызстане и России более 200 мероприятий в политической, экономической, военной и культурно-гуманитарной сферах.
Главу государства сопровождают:
- министр иностранных дел Чингиз Айдарбеков;
- заведующий отделом внешней политики аппарата президента Данияр Сыдыков;
- ЧПП Посол КР в РФ Аликбек Джекшенкулов;
- вице-спикер ЖК КР Мирлан Бакиров;
- вице-премьер-министр КР Эркин Асрандиев;
- депутат ЖК КР Канат Исаев;
- депутат ЖК КР Марат Аманкулов;
- депутат ЖК КР Тынчтык Шайназаров;
- депутат ЖК КР Евгения Строкова;
- депутат ЖК КР Талант Мамытов;
- депутат ЖК КР Бактыбек Турусбеков;
- депутат ЖК КР Самат Гульнара-Клара;
- советник президента Олег Панкратов.
Источник: Кабар
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