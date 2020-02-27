Сооронбай Жээнбеков вылетел в Москву для участия в церемонии открытия Перекрестного года КР в РФ

Президент Сооронбай Жээнбеков сегодня вылетел в столицу России с двухдневным рабочим визитом.

По информации отдела информационной политики аппарата президента, в рамках визита глава государства вместе с президентом России В.Путиным примет участия в Церемонии открытия Перекрестного года Кыргызской Республики в Российской Федерации и Российской Федерации в Кыргызской Республике.

Церемония открытия Перекрестного года пройдет в Государственном Кремлевском дворце.

В рамках мероприятия ожидается проведение гала-концерта с участием творческих коллективов из Кыргызстана и России.

В ходе рабочего визита Сооронбая Жээнбекова в Россию ожидается двусторонняя встреча с Владимиром Путиным.

Кроме того, запланированы двусторонние переговоры с председателем правительства России Михаилом Мишустиным и заместителем председателя Совета безопасности России Дмитрием Медведевым.

Также президент возложит цветы к Могиле Неизвестного солдата, посетит павильон «Кыргызстан» на территории ВДНХ г. Москвы.

Отметим, всего в рамках Перекрестного года планируется проведение в Кыргызстане и России более 200 мероприятий в политической, экономической, военной и культурно-гуманитарной сферах.

Главу государства сопровождают:

- министр иностранных дел Чингиз Айдарбеков;

- заведующий отделом внешней политики аппарата президента Данияр Сыдыков;

- ЧПП Посол КР в РФ Аликбек Джекшенкулов;

- вице-спикер ЖК КР Мирлан Бакиров;

- вице-премьер-министр КР Эркин Асрандиев;

- депутат ЖК КР Канат Исаев;

- депутат ЖК КР Марат Аманкулов;

- депутат ЖК КР Тынчтык Шайназаров;

- депутат ЖК КР Евгения Строкова;

- депутат ЖК КР Талант Мамытов;

- депутат ЖК КР Бактыбек Турусбеков;

- депутат ЖК КР Самат Гульнара-Клара;

- советник президента Олег Панкратов.

Источник: Кабар