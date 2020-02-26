Каптагаев о коронавирусе: Надо запретить тои и перестать целоваться при встрече

Директор Национального института стратегических исследований Эмилбек Каптагаев в связи с коронавирусом предложил ряд мер по недопущению его распространения в Кыргызстане.

Директор Национального института стратегических исследований Эмилбек Каптагаев в связи с коронавирусом предложил ряд мер по недопущению его распространения в Кыргызстане. В частности, чиновник на своей странице в Facebook написал, что надо запретить тои и отказаться от объятий и поцелуев при встрече.

«Коронавирус зарегистрирован в 37 странах мира, общее число зараженных составляет около 80 тысяч человек. Мы не можем закрыть все границы, не впуская и не выпуская никого. Это невозможно. Поэтому я считаю, что все силы надо бросить на санитарное просвещение народа. То есть объяснить важность личной гигиены и рассказать о правилах поведения в обществе. Необходимо запретить проводить тои, мероприятия, где собирается большое количество людей, спортивные события. Важно также запретить мужчинам и женщинам обниматься и целоваться при встрече. А все остальное в руках Господа», – написал Каптагаев.

Власти Китая в конце декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – СOVID-2019.

Источник: reporter.kg