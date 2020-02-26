Мирбек Атабеков в третий раз стал отцом

Певец и заслуженный артист Кыргызстана Мирбек Атабеков и его супруга Мээрим Толепберген стали родителями в третий раз.
Сегодня, 26 февраля, у пары родилась дочь.
Как сообщил певец, малышку назвали Суйуу.
“Пусть во всех домах царит любовь и число кыргызов приумножается”, – написал Атабеков.
Напомним, пара воспитывает четырехлетнего сына Адама и двухлетнюю дочь Ыйман.
Источник: reporter.kg
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