Мирбек Атабеков в третий раз стал отцом

Певец и заслуженный артист Кыргызстана Мирбек Атабеков и его супруга Мээрим Толепберген стали родителями в третий раз.

Сегодня, 26 февраля, у пары родилась дочь.

Как сообщил певец, малышку назвали Суйуу.

“Пусть во всех домах царит любовь и число кыргызов приумножается”, – написал Атабеков.

Напомним, пара воспитывает четырехлетнего сына Адама и двухлетнюю дочь Ыйман.

Источник: reporter.kg