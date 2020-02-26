Президент Жээнбеков завтра направится в Россию

Президент Сооронбай Жээнбеков завтра, 27 февраля, вылетит с рабочим визитом в Москву (Россия).
Как сообщил заведующий отделом внешней политики аппарата президента Данияр Сыдыков, глава государства вместе со своим российским коллегой Владимиром Путиным примет участие в церемония открытия Перекрестного года Кыргызстана в России и России в Кыргызстане. Мероприятие состоится завтра, 27 февраля, в Москве.
Всего в рамках Перекрестного года планируется проведение в Кыргызстане и России более 200 мероприятий в политической, экономической, военной и культурно-гуманитарной сферах, сообщает отдел информационной политики аппарата президента КР.
Церемония открытия Перекрестного года пройдет в Государственном Кремлевском дворце.
В рамках мероприятия ожидается проведение гала-концерта с участием творческих коллективов из Кыргызстана и России.
Данияр Сыдыков напомнил, что договоренность о проведении Перекрестного года была достигнута в ходе государственного визита Владимира Путина в Кыргызстан в марте 2019 года.
В рамках указанного государственного визита были подписаны более 50 документов на сумму более 6 млрд долларов США, которые на сегодняшний день реализуются.
Он отметил, что 27–28 февраля в ходе рабочего визита Сооронбая Жээнбекова в Россию ожидается двусторонняя встреча с Владимиром Путиным.
Кроме того, запланированы двусторонние переговоры с председателем правительства России Михаилом Мишустиным и заместителем председателя Совета безопасности России Дмитрием Медведевым.
Жээнбеков возложит цветы к Могиле Неизвестного солдата, посетит павильон «Кыргызстан» на территории ВДНХ г. Москвы.
Источник: reporter.kg
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