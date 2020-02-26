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Власти КНР приняли решение покончить с привычкой своих граждан поедать мясо диких животных

Власти Китая ставят целью искоренить привычку своих граждан есть мясо диких животных, пишут зарубежные СМИ.

Согласно информации, Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей принял решение о запрете нелегальной торговли дикими животными. Кроме того, решено искоренить у населения привычку есть мясо диких животных.

«Данные решения приняты на заседании путем голосования. Такие решения обеспечат защиту безопасности жизни и здоровья населения», — говорится в информации.

В публикациях отмечено, что в самом начале эпидемии появление коронавируса общественность связывала с поеданием мяса диких животных.

Источник: super.kg

           

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