В прошлом году 6 прокуроров были сняты с должности

В 2019 году за совершение проступка, порочащего честь и дискредитирующее звание работника прокуратуры, причинение ущерба репутации надзорного органа 6 работников освобождены от занимаемой должности и уволены с органов прокуратуры Кыргызской Республики.

В 2019 году за совершение проступка, порочащего честь и дискредитирующее звание работника прокуратуры, причинение ущерба репутации надзорного органа 6 работников освобождены от занимаемой должности и уволены с органов прокуратуры Кыргызской Республики.

В 2019 году за нарушение трудовой и исполнительской дисциплины привлечены к дисциплинарной ответственности 245 прокурорско-следственных работников Кыргызской Республики.

Отделом собственной безопасности и служебных расследований Генеральной прокуратуры в 2019 году в региональных подразделениях органов прокуратуры проведены 34 внезапные проверки по выявлению нарушений со стороны работников надзорного органа.

Комиссия по вопросам нарушения профессиональной этики Генеральной прокуратуры отмечает, что за прошлый год было рассмотрено 12 материалов по вопросам нарушения профессиональной этики. Четверым работникам прокуратуры применены меры устного замечания, 3 были предупреждены о недопустимости неэтичного поведения, 1 принес публичное извинение.

Источник: газета «Мантыш» №6 от 25.02.2020 / стр. 5