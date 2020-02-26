В прошлом году 6 прокуроров были сняты с должности

В 2019 году за совершение проступка, порочащего честь и дискредитирующее звание работника прокуратуры, причинение ущерба репутации надзорного органа 6 работников освобождены от занимаемой должности и уволены с органов прокуратуры Кыргызской Республики.
В 2019 году за совершение проступка, порочащего честь и дискредитирующее звание работника прокуратуры, причинение ущерба репутации надзорного органа 6 работников освобождены от занимаемой должности и уволены с органов прокуратуры Кыргызской Республики.
В 2019 году за нарушение трудовой и исполнительской дисциплины привлечены к дисциплинарной ответственности 245 прокурорско-следственных работников Кыргызской Республики.
Отделом собственной безопасности и служебных расследований Генеральной прокуратуры в 2019 году в региональных подразделениях органов прокуратуры проведены 34 внезапные проверки по выявлению нарушений со стороны работников надзорного органа.
Комиссия по вопросам нарушения профессиональной этики Генеральной прокуратуры отмечает, что за прошлый год было рассмотрено 12 материалов по вопросам нарушения профессиональной этики. Четверым работникам прокуратуры применены меры устного замечания, 3 были предупреждены о недопустимости неэтичного поведения, 1 принес публичное извинение.
Источник: газета «Мантыш» №6 от 25.02.2020 / стр. 5
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!