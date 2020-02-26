На золоторудном месторождении Джеруй создано 780 рабочих мест

Компания «Альянс-Алтын» создала на месторождении Джеруй 780 рабочих мест.

Об этом сообщил представитель компании Данияр Жаныкулов.

По его словам, из общего количества рабочих 530 — это местные жители, в том числе 270 рабочих являются жителями Бекмолдинского айыл окмоту. Остальные рабочие проживают в других районах Таласской области. Приехавшие из других областей граждане — высококвалифицированные специалисты, которые имеют высшее образование по этому направлению, ранее работали на золоторудных комбинатах. Сотрудники будут работать вахтовым методом – в месяц 15 дней на месторождении, 15 дней будут находиться дома.

«Мы работаем в рамках соглашений, заключенных после получения лицензии на месторождение. Там говорится, что до окончания строительства фабрики 70% рабочих будут граждане Кыргызстана, 30% — иностранные граждане. После того как она будет достроена и начнет работать, количество местных рабочих увеличится до 90%, остальные 10% — специалисты, приехавшие из-за рубежа. На сегодняшний день мы выполняем все условия и нормы лицензионного соглашения и будем продолжать работать в этом направлении.

Как производился отбор сотрудников? Мы провели в 5 этапов обучение для жителей Таласской области. Среди них велось обучение специалистов для работы на фабрике, водителей, грузчиков, сварщиков. При Государственном комитете промышленности, энергетики и недропользования есть учебный центр. Мы составили договор с этим учебным заведением, в рамках которого их преподаватели приезжали и мы проводили практические занятия на месторождении Джеруй.

Кроме того, будущих специалистов фабрики обучили в городе Степногорск (Казахстан). «Все обучение проводилось за счет компании. Отучившиеся жители получили сертификаты, из которых 56 человек недавно приступили к работе вахтовым методом. Теперь в зависимости от успеваемости по учебе и пройденного конкурсного отбора в Казахстане начнем трудоустройство ребят», — рассказал Д. Жаныкулов.

Кундуз Сабатарова работает уборщицей помещений в общежитиях на месторождении Джеруй в течение последних четырех лет.

«Работаю здесь 4 года уборщицей помещений. Ранее трудилась посудомойщицей в кафе города Таласа. Так как не было стабильной оплаты, было тяжело прокормить детей. Выплачиваемые за каждый день работы деньги шли на покрытие ежедневных расходов. В одиночку воспитываю троих детей. Четыре года назад был объявлен конкурс для малоимущих семей на дальнейшее трудоустройство. Подала документы. Мне повезло: я прошла конкурсный отбор. Здесь работа стабильная, зарплату получаем вовремя. Условия хорошие, трехразовое питание. Оплачиваю учебу дочери», — рассказала Кундуз.

Источник: Turmush