Обмен землями

СМИ Таджикистана пишут, что власти двух стран произвели обмен 23 гектаров земли.

СМИ Таджикистана пишут, что власти двух стран произвели обмен 23 гектаров земли. Издание Asia-Plus пишет, что Кыргызстан и Таджикистан решили произвести обмен земель.

Сообщается, что межправительственная комиссия двух стран провела заседание в Баткене по вопросу делимитации и демаркации границ.

«В ходе заседания, проходившего под председательством вице-премьеров Таджикистана и Кыргызстана – Азима Иброхима и Акрама Мадумарова, впервые в истории была достигнута договоренность об обменен 23 гектаров земли на спорном участке», — пишет издание. Сообщается, что такую информацию они получили из собственных источников из таджикской делегации.

Эту информацию прокомментировало кыргызское правительство.

«Мы думаем, что пока рановато давать такой комментарий заседанию. Вопрос делимитации и демаркации кыргызско-таджикской границы обсуждается и разрабатывается», — говорится в сообщении правительства.

Тем не менее бывший вице-премьер-министр Жениш Разаков сообщал, что ведется работа по обмену участка Аркас (недалеко от села Кок-Таш) и местечка у села Самаркандек.

Ранее кыргызское правительство распространило информацию о том, что на встрече сторон поднимался вопрос о необходимости ускорить согласование кыргызско-таджикской границы.

Кроме того, до делимитации границ был сделан акцент на согласовании участков между Баткенским районом и городом Исфарой.

Затем топографическим группам было поручено рассмотреть вопрос подготовки проектной линии границ.

Источник: газета «Багыт.kg» №7 от 26.02.2020 / стр. 5