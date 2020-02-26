Обмен землями

СМИ Таджикистана пишут, что власти двух стран произвели обмен 23 гектаров земли.
СМИ Таджикистана пишут, что власти двух стран произвели обмен 23 гектаров земли. Издание Asia-Plus пишет, что Кыргызстан и Таджикистан решили произвести обмен земель.
Сообщается, что межправительственная комиссия двух стран провела заседание в Баткене по вопросу делимитации и демаркации границ.
«В ходе заседания, проходившего под председательством вице-премьеров Таджикистана и Кыргызстана – Азима Иброхима и Акрама Мадумарова, впервые в истории была достигнута договоренность об обменен 23 гектаров земли на спорном участке», — пишет издание. Сообщается, что такую информацию они получили из собственных источников из таджикской делегации.
Эту информацию прокомментировало кыргызское правительство.
«Мы думаем, что пока рановато давать такой комментарий заседанию. Вопрос делимитации и демаркации кыргызско-таджикской границы обсуждается и разрабатывается», — говорится в сообщении правительства.
Тем не менее бывший вице-премьер-министр Жениш Разаков сообщал, что ведется работа по обмену участка Аркас (недалеко от села Кок-Таш) и местечка у села Самаркандек.
Ранее кыргызское правительство распространило информацию о том, что на встрече сторон поднимался вопрос о необходимости ускорить согласование кыргызско-таджикской границы.
Кроме того, до делимитации границ был сделан акцент на согласовании участков между Баткенским районом и городом Исфарой.
Затем топографическим группам было поручено рассмотреть вопрос подготовки проектной линии границ.
Источник: газета «Багыт.kg» №7 от 26.02.2020 / стр. 5
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