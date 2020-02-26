На играх кочевников соревнования по кок-бору будут проходить по правилам кокпара

В 2020 году на Всемирных играх кочевников в Турции турнир по кок-бору будет проходить без тай казана.
В 2020 году на Всемирных играх кочевников в Турции турнир по кок-бору будет проходить без тай казана. Об этом стало известно на заседании Международного форума по этноспорту в Турции. Соответствующее решение было принято 22 февраля Международной федерацией кок-бору.
Большинство участников форума проголосовали за кок-бору без тай казана. Только Кыргызстан поддержал игры с тай казаном.
Генеральный секретарь Кыргызстана по кок-бору Куватбек Аскарбеков прокомментировал решение о проведении игр без тай казана.
«Вы пошли по неправильному пути и не развиваете национальный спорт. Думаю, пришло нам отделиться. Если не хотите играть с тай казаном, то оставьте нам международную федерацию по кок-бору и создавайте свою федерацию, по копару», — сказал он.
Источник: газета «Факты.kg» №7 от 25.02.2020 / стр. 2
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