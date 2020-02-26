Заявление о коронавирусе председателя Китая Си Цзиньпина

Китайский лидер Си Цзиньпин назвал ситуацию с коронавирусом COVID-19 «кризисом и большим испытанием» для своей страны.
Китайский лидер Си Цзиньпин назвал ситуацию с коронавирусом COVID-19 «кризисом и большим испытанием» для своей страны. Как пишут средства массовой информации, в воскресенье, 23 февраля, в Пекине прошло заседание, посвященное борьбе с вирусом.
На заседании Си Цзинпинь заявил, что с тех пор, как Коммунистическая партия Китая пришла к власти в 1949 году, страна впервые столкнулась с «угрозой здоровью такого большого масштаба», которая «распространяется с самой невероятной скоростью».
Он отметил, что проблема распространения коронавируса — «крайне серьезная и сложная», а решение вопроса с профилактикой и контролем над заболеванием «находится на критической стадии».
Источник: Баракелде
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