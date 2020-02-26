В Кыргызстане женщины живут дольше мужчин

При сопоставлении продолжительности жизни мужчин и женщин выяснилось, что женщины в среднем живут на три года дольше.
В ходе пресс-конференции заместитель министра здравоохранения Мадамин Каратаев заявил, что средняя продолжительность жизни женщин в Кыргызстане составляет 71,4 года, а у мужчин 67,5 года. По его словам, в 2019 году наблюдалась тенденция роста продолжительности жизни граждан. При сопоставлении продолжительности жизни мужчин и женщин выяснилось, что женщины в среднем живут на три года дольше. Таким образом, в очередной раз были подтверждены результаты ранее проведенных исследований.
Источник: газета «Багыт.kg» №7 от 26.02.2020 / стр. 5
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