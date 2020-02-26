В Кыргызстане введен двухнедельный карантин для приезжающих из Южной Кореи, Японии, Ирана и Италии

Минздрав Кыргызстана принял решение брать на карантин граждан, пребывающих из Южной Кореи, Японии, Ирана и Италии, сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, Министерство, учитывая ситуацию в других странах по коронавирусу, 24 февраля приняло решение внести изменения в алгоритм действий, разработанный согласно клиническому руководству Всемирной организации здравоохранения.

Так, учитывая неблагополучную эпидемиологическую ситуацию в некоторых странах, вместе с гражданами КНР, а также приезжающими непосредственно из г. Ухань, на 14-дневный карантин будут взяты все приезжающие из Южной Кореи, Японии, Ирана и Италии (список будет дополняться в зависимости от эпидемиологической ситуации в мире).

Согласно алгоритму действий проводится термометрия, заполняются опросники, проводится сортировка прибывающих лиц, собирается эпиданамнез, проводится забор образцов из верхних дыхательных путей, затем в зависимости от наличия клинических проявлений устанавливается медицинское наблюдение на 14 дней в организованных обсерваторах, при наличии клинических проявлений, размещаются в изоляторах организаций здравоохранения.

Источник: Кабар