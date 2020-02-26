Дело о модернизации ТЭЦ Бишкека: Процесс не состоялся

В Бишкекском городском суде сегодня продолжилось открытое заседание по делу о модернизации ТЭЦ города Бишкек.

В качестве председательствующего судьи - Ирина Воронцова.

Городской суд рассматривает апелляционную жалобу защиты подсудимых на решение Свердловского районного суда.

В суде идёт исследование материалов дела.

С утра защита бывшего премьер-министра Сапара Исакова заявила, что их клиент заболел. У него тошнота, головокружение и давление. Они просили отложить процесс.

Судья Воронцова объявила перерыв и назначила процесс на 14:00.

После обеда С.Исаков так и не явился в зал суда из-за плохого самочувствия, и процесс был отложен на понедельник.

Напомним, Свердловский суд признал виновными и назначил фигурантам следующее наказание:

- бывшему премьер-министру, на тот момент заведующему отделом внешней политики аппарата президента КР Сапару Исакову —15 лет лишения свободы в колонии строгого режима, лишение дипломатического ранга Чрезвычайного и Полномочного посла КР и всех государственных наград и права занимать государственные должности в течение трех лет;

- бывшему главе Нацэнергохолдинга Айбеку Калиеву — 15 лет лишения свободы, лишение всех медалей и грамот и права занимать должности в государственных органах 3 года;

- на тот момент премьер-министру Жанторо Сатыбалдиеву —7 лет и 6 месяцев лишения свободы с лишением права занимать должности в государственных органах 3 года;

- на тот момент министру энергетики Осмонбеку Артыкбаеву — с учетом принятых во внимание обстоятельств, смягчающих наказание, в виде возмещения ущерба государству в размере 5 миллионов сомов и освободить в зале суда;

- экс-руководителю предприятия «Электрические станции» Салайдину Авазову — 11 лет и 3 месяца лишения свободы с лишением права занимать должности в государственных органах 3 года;

- на тот момент заместителю главы «Нацэнергохолдинга» Жолдошбеку Назарову — 2 года и 6 месяцев лишения свободы с учетом отбытого наказания освободить в зале суда;

- на тот момент исполнительному директору проекта модернизации ТЭЦ Темирлану Бримкулову — 2 года 6 месяцев с учетом отбытого наказания освободить в зале суда;

- экс-министру финансов Ольге Лавровой назначить штраф в размере 3 млн сомов, оставить под подпиской о невыезде.

На имущество всех фигурантов дела наложен арест до погашения причиненного материального ущерба.

Отметим, по факту коррупции при подготовке, подписании и реализации проекта «Модернизация ТЭЦ Бишкека», согласно выводам экспертов, государству был причинен ущерб на общую сумму 5 млрд 439 млн сомов.

Источник: Кабар