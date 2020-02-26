Гражданский активист обратился к президенту, заявив об угрозе своей жизни

Член народной комиссии по освоению таласского золоторудного месторождения Джеруй Айбек Мырза направил видеообращение президенту Сооронбаю Жээнбекову.

По его словам, отдельные лица препятствуют работе народной комиссии по Джерую. Так, 20 февраля были попытки сорвать заседание комиссии.

«На нашем заседания 20 февраля неизвестные лица проникли в зал и попытались вытащить меня из помещения. Однако усилиями членов комиссии заседание было доведено до конца. Когда мы выходили с заседания, в здании областной администрации выключили свет и в коридоре кто-то неизвестный ударил меня сзади в область почек. Я считаю это угрозой моей жизни».

По мнению Айбека Мырзы, за этими действиями стоят лица из Таласской областной администрации. В видеообращении он не исключает возможности, что до главы государства доходит неправильная информация относительно золоторудного месторождения, и просит президента его принять.

Сказанное активистом в обращении местные власти отвергают. Как сообщил пресс-секретарь полпредства правительства в Таласской области Бакай Садыров, никаких угроз и препятствий при проведении заседания не производилось.

Разведанные запасы месторождения Джеруй составляет более 80 тонн золота. С 1992 года сменилось более десятка желающих разрабатывать это месторождение инвесторов. В последний раз правительство КР объявило новый аукцион на Джеруй в 2015 году, в финале победила российская компания «Востокгеолдобыча». По условиям соглашения, у Кыргызстана нет ни одного процента акций в Джеруе. В то же время сообщается, что разработчик Джеруя, ОсОО «Альянс Алтын», помогла Кыргызстану погасить судебные претензии на сумму 580 миллионов долларов.

В соответствии с соглашением, заключенным с кыргызским правительством, за запаздывание срока запуска работы на месторождении «Альянс Алтын» была оштрафована в начале прошлого года спецкомиссией при Госкомитете промышленности, энергетики и недропользования.

Отдельные гражданские активисты и общественные деятели поднимают вопрос возвращения золоторудного месторождения Джеруй народу и государству.

Источник: «Азаттык»