И Чубак ажы пойдет на выборы…

Чубак ажы Жалилов на предыдущих выборах неформально агитировал за некоторые партии, но недавно, отвечая на вопросы слушателей радио «Марал», он намекнул, что может пойти на парламентские выборы текущего года как кандидат.

Чубак ажы Жалилов на предыдущих выборах неформально агитировал за некоторые партии, но недавно, отвечая на вопросы слушателей радио «Марал», он намекнул, что может пойти на парламентские выборы текущего года как кандидат. «Время покажет. Если мы убедимся, что сможем принести больше пользы страны в Жогорку Кенеше, то мы постараемся. Если же будет ясно, что я могу принести больше пользы в нынешнем статусе, то все останется как есть. Весь вопрос в том, каким образом можно будет принести больше пользы народу и стране. Мулла необязательно должен сидеть в мечети. А политика не принадлежит тем, кто не является муллой или не совершает намаз. У всех граждан Кыргызстана есть право. Возможно придет время, и я буду к месту. Политика не должна быть чьей-то вотчиной. Простой человек может оставаться простым», — сказал он.

У кыргызов есть хорошее выражение: «Делай, что говорит мулла, но не делай того, что он делает». Религия должна быть отделена от политики. Но у нас все наоборот. Этим муллам следовало бы оставить в покое политику.

Источник: газета «Факты.kg» №7 от 25.02.2020 / стр. 3